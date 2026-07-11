Финляндия ужесточает контроль на границе: что изменится для беженцев

Министерство внутренних дел Финляндии вынесло на общественное обсуждение проект закона о продлении до 31 декабря 2028 года действия так называемого «Закона о безопасности границ». Документ опубликован на сайте ведомства и предполагает возможность выдворения беженцев при определенных условиях.
Закон направлен против «инструментализованной миграции», когда потоки нелегалов используются для давления на страну. Глава МВД Мари Рантанен пояснила, что угроза подобных миграционных провокаций на восточной границе останется высокой в обозримой перспективе.
Общественное обсуждение проекта продлится до 14 августа, внесение в парламент запланировано на сентябрь текущего года.
Ранее правительство России опубликовало постановление о закрытии нескольких контрольно-пропускных пунктов на границах с Латвией, Эстонией и Финляндией. Документ был размещен вечером 30 июня.