В Таганроге людям разрешили вернуться в дома после тушения пожара в порту

По ее информации, возгорание полностью потушили в 5:05. Часть пожарных расчетов остается на дежурстве для предотвращения повторных возгораний. Жители, ранее попадавшие в зону эвакуации, могут возвращаться обратно. Специальная комиссия приступила к обследованию жилых помещений для оценки ущерба. Светлана Камбулова заверила, что заявления людей отработают по каждому адресу. Для связи работает горячая линия: +7 (8634) 37−50−88 и номер 112.