Мужчина облил знакомую спиртом и поджёг в Биробиджанском районе

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, трагедия разыгралась вечером 3 июля 2026 года в селе Валдгейм. Между обвиняемым и его знакомой произошёл конфликт, после которого женщина покинула дом. Мужчина вызвал такси и поехал по делам, но по пути заметил обидчицу сидящей возле магазина. Он вышел из машины, подошёл к ней и стал бить руками по щекам. Когда у женщины из кармана выпала бутылка спирта, злоумышленник облил её горючей жидкостью и поджёг одежду зажигалкой.