Мужчина облил знакомую спиртом и поджёг в Биробиджанском районе

В Биробиджанском районе Еврейской автономной области следователи предъявили обвинение 43-летнему ранее судимому местному жителю. Мужчина едва не убил свою знакомую с особой жестокостью. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, трагедия разыгралась вечером 3 июля 2026 года в селе Валдгейм. Между обвиняемым и его знакомой произошёл конфликт, после которого женщина покинула дом. Мужчина вызвал такси и поехал по делам, но по пути заметил обидчицу сидящей возле магазина. Он вышел из машины, подошёл к ней и стал бить руками по щекам. Когда у женщины из кармана выпала бутылка спирта, злоумышленник облил её горючей жидкостью и поджёг одежду зажигалкой.
На помощь бросились очевидцы — они пресекли действия фигуранта и потушили пламя на одежде и теле потерпевшей. Женщина выжила. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяется покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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