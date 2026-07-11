Голикова: 37% взрослых россиян страдают от «болезней-всадников»

Термин «болезни-всадники» употребляют в медицинской литературе, говоря о четырех группах патологий, которые чаще всего становятся причиной инвалидности или преждевременной смерти. Опасность «всадников» заключается в их медленном формировании: они могут развиваться на протяжении многих лет безсимптомно.