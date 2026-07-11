Голикова: 37% взрослых россиян страдают от «болезней-всадников»

Почти 40% взрослого населения страны страдает так называемыми «болезнями-всадниками», заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
В ходе пленарной сессии II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» в Москве Голикова перечислила четыре группы заболеваний. К ним она отнесла онкологические заболевания, сердечно-сосудистые патологии, диабет второго типа и нейродегенеративные расстройства.
«Есть еще в литературе даже такой термин, который, наверное, многие из вас слышали, — “болезни-всадники”… В России на сегодняшний день данными болезнями страдают 37% взрослого населения страны», — сообщила Голикова.
Вице-премьер отметила, что эта статистика не должна восприниматься как повод для отчаяния, поскольку такие болезни не развиваются внезапно. Для их возникновения требуется большой временной промежуток, подчеркнула она.
Термин «болезни-всадники» употребляют в медицинской литературе, говоря о четырех группах патологий, которые чаще всего становятся причиной инвалидности или преждевременной смерти. Опасность «всадников» заключается в их медленном формировании: они могут развиваться на протяжении многих лет безсимптомно.