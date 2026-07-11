Красноярск включили в список дорогих мегаполисов мира

Швейцарский портал Numbeo опубликовал рейтинг самых дорогих городов мира на середину 2026 года. Лидером стал Цюрих, на втором месте — Джорджтаун на Каймановых островах, на третьем — швейцарский Люцерн. Как пишут Дела.ру, Красноярск тоже оказался в этом списке — правда, на 404-м месте.