Красноярск включили в список дорогих мегаполисов мира

Швейцарский портал Numbeo опубликовал рейтинг самых дорогих городов мира на середину 2026 года. Лидером стал Цюрих, на втором месте — Джорджтаун на Каймановых островах, на третьем — швейцарский Люцерн. Как пишут Дела.ру, Красноярск тоже оказался в этом списке — правда, на 404-м месте.
На рейтинг обратило внимание издание РБК. В топ-20 самых дорогих вошли преимущественно швейцарские города. Также в нем значатся Гонолулу, Тель-Авив, Нью-Йорк, Рейкъявик, Сан-Франциско, Вашингтон, Осло, Иерусалим, Сиэтл, Сингапур и Сент-Хелиер.
Среди российских же городов лидирует Москва, расположившаяся на 307-й строке с индексом 51,7.
Далее следуют Калининград (45,1 балла и 357 место), Санкт-Петербург (42,5 и 381 место), Нижний Новгород (42,1 и 386 место), Тюмень (42 и 387 место) и Екатеринбург (41,8 и 388 место).
Красноярск с индексом 40 занял 404-е место, оказавшись между Казанью (40,3 балл и 400 место) и Краснодаром (39,9 балл, 405 место).
А вот жизнь в соседних Новосибирске и Томске оценили подешевле: города заняли 406 и 434 места соответственно.