Все новые школы Пермского края оборудуют стоматологическими кабинетами

«Наша общая задача — сделать так, чтобы школьный стоматологический кабинет стал не формальностью, а реально работающим местом, где ребенок может получить квалифицированную помощь без отрыва от учебы. Это требует совместных усилий образования, здравоохранения и местных властей», — прокомментировала поручение губернатора и.о. министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева.