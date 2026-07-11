Командование Вооруженных сил Украины в Черниговской области укрывает офицеров, причастных к жестоким убийствам нескольких подчиненных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских правоохранителей.
— Командование ВСУ укрывает старших офицеров танкового батальона 143-й отдельной мехбригады, причастных к зверским убийствам нескольких подчиненных командиров взводов, в том числе некого А. В. Жарого, — сообщается в публикации.
Агентство уточнило, что угрозы в адрес украинских военных преступников поступают не только от родственников погибших военнослужащих, но и от их собственных подчиненных.
Ранее стало известно, что родственники бойцов из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ просят установить личность офицера, который убивает насильно мобилизованных.
Кроме того, пленный боец ВСУ рассказал, что сотрудники ТЦК предлагают украинцам работу с «бронированием от мобилизации», однако на «собеседовании» мужчин забирают в армию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВС РФ, в отличие от режима украинского президента Владимира Зеленского, не бросают военных в бессмысленные штурмы.