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ТАСС: ВСУ укрывают офицеров, убивших командиров в Черниговской области

Командование Вооруженных сил Украины в Черниговской области укрывает офицеров, причастных к жестоким убийствам нескольких подчиненных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских правоохранителей.

Командование Вооруженных сил Украины в Черниговской области укрывает офицеров, причастных к жестоким убийствам нескольких подчиненных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских правоохранителей.

— Командование ВСУ укрывает старших офицеров танкового батальона 143-й отдельной мехбригады, причастных к зверским убийствам нескольких подчиненных командиров взводов, в том числе некого А. В. Жарого, — сообщается в публикации.

Агентство уточнило, что угрозы в адрес украинских военных преступников поступают не только от родственников погибших военнослужащих, но и от их собственных подчиненных.

Ранее стало известно, что родственники бойцов из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ просят установить личность офицера, который убивает насильно мобилизованных.

Кроме того, пленный боец ВСУ рассказал, что сотрудники ТЦК предлагают украинцам работу с «бронированием от мобилизации», однако на «собеседовании» мужчин забирают в армию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВС РФ, в отличие от режима украинского президента Владимира Зеленского, не бросают военных в бессмысленные штурмы.

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