Попытка удара провалена: ПВО «приземлили» 178 украинских БПЛА

Инцидент произошёл в период с 20:00 10 июля до 8:00 утра текущего дня.
«В течение ночи … дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.
География перехвата оказалась обширной. Под удар попали Брянская, Калужская, Ростовская, Смоленская и Тверская области, а также Подмосковье.
Кроме того, угроза фиксировалась в Краснодарском крае, республиках Крым и Адыгея. Защитники неба сработали эффективно и над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Ранее в Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника Вооружённых сил Украины произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, пострадавших нет.
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