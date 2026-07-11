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Попытка удара провалена: ПВО «приземлили» 178 украинских БПЛА

Российские регионы подверглись налету БПЛА в ночные часы. Согласно официальным данным Минобороны, дежурные расчёты ПВО успешно отразили массированную атаку с применением 178 летательных аппаратов.

Инцидент произошёл в период с 20:00 10 июля до 8:00 утра текущего дня.

«В течение ночи … дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

География перехвата оказалась обширной. Под удар попали Брянская, Калужская, Ростовская, Смоленская и Тверская области, а также Подмосковье.

Кроме того, угроза фиксировалась в Краснодарском крае, республиках Крым и Адыгея. Защитники неба сработали эффективно и над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Ранее в Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника Вооружённых сил Украины произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, пострадавших нет.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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