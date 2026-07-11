бензиновые чаты, ливни, доставка, куда пойти

Минувшая ночь прошла в Волгоградской области спокойно — не случилось ни налётов БПЛА, ни ракетных атак, ни крупных пожаров. Жителей региона волнуют на сегодняшний день дела житейские, к примеру, где достать бензин и не зависнут ли товары, заказанные в маркетплейсах из-за отсутствия топлива? Что будет с погодой и куда пойти в выходные? Ответы на эти и другие вопросы в материале vlg.aif.ru.