бензиновые чаты, ливни, доставка, куда пойти

Минувшая ночь прошла в Волгоградской области спокойно — не случилось ни налётов БПЛА, ни ракетных атак, ни крупных пожаров. Жителей региона волнуют на сегодняшний день дела житейские, к примеру, где достать бензин и не зависнут ли товары, заказанные в маркетплейсах из-за отсутствия топлива? Что будет с погодой и куда пойти в выходные? Ответы на эти и другие вопросы в материале vlg.aif.ru.
Бензин: автомобилисты, объединяйтесь!
Областной комитет промышленной политики, торговли и ТЭК не комментировал накануне ситуацию с топливом в Волгограде. Но жители региона уже взяли ситуацию в свои руки. Точнее, в свои соцсети и мессенджеры. Информацией о наличии или отсутствии автомобильного топлива на АЗС они обмениваются в интернете.
Работают по крайней мере три площадки, на которых можно уточнить ситуацию:
Где бензин? Волгоград.
Где бензин Волгоград Волжский.
Где бензин, Волгоград?
Где бензин? Волжский.
Одни делятся данными на словах, другие предпочитают видео. Звук пришлось убрать — водитель не сдержал эмоции. Оценив момент, мужчина пришел к выводу: сегодня ему заправиться не судьба.
В чатах горожане обмениваются: есть смысл установить приложение Яндекс Заправки, сервис от Т-банка и карту заправок от Сбера. Только, останется ли на выбранной АЗС бензин, пока до нее доберешься?
Маркетплейсы: отмена доставки — фейк.
В чатах завирусилась информация о том, что Wildberries перестал доставлять заказы из-за отсутствия бензина. В каналах разместили скриншоты с уведомлением от маркетплейса.
Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщает: информация не соответствует действительности. Волгоградцы, которые привыкли пользоваться маркетплейсами, могут спать спокойно. Что касается скриншота уведомления, размещенного в мессенджерах, то это стандартное сервисное сообщение — его автоматически направляют покупателям, доставить заказа невозможно по каким-либо причинам.
«Это могут быть, в частности, технические особенности обработки заказа, вопросы доступности товара или иные операционные факторы», — поясняет ТАСС.
Погода: грозы и штормовой ветер.
Синоптики обещают 11 июля кратковременные дожди и грозы, которые местами пройдут на всей территории региона. А в приложении МЧС говорится даже о ливнях. Восточный ветер силой 7−12 м/с перейдет утром на западный и юго-западный. Но во время грозы поднимется настоящий ураган: в Волгограде до 15−18 м/с, в области его порывы достигнут 15−20 м/с.
Температура будет держаться в областном центре в районе 29…31º, на территории региона — в районе 26…31º, местами 21…26º. Практически во всей области сохраняется высокая опасность пожаров — костры на природе лучше не разводить.
Куда пойти: «Летний бал» и «Летний гром».
Волгоградцев и гостей города будут ждать в этот день в Центральном парке культуры и отдыха. Здесь состоится «Летний бал» (0+) — на сцену выйдут воспитанники студии «Леди Балет», а дизайнер Алёна Сказка представит две коллекции с бальными платьями и сказочными нарядами «Легенды Райского сада». Начало в 18:00 у главной сцены.
Для детворы устроят танцевальный флешмоб (0+), взрослые станут участниками танцевального тренда под музыку Майкла Джексона (12+). В 19:00 любителей рока приглашают на фестиваль «Летний гром» (12+) местные кавер‑группы «Уникальная группа» и «Горожане» — прозвучат рок‑хиты разных десятилетий.
У фонтана «Искусство» в 18:00 пройдет зарядка и показательные выступления по художественной гимнастике, в 19:00 начнется концерт ансамбля «Престиж».
Сюрпризы Привокзальной площади: следы от телег и лаптей.
Продолжается благоустройство Привокзальной площади. В мэрии накануне поделились тем, как идет работа. На фонтане «Детский хоровод» уже завершена установка фигур лягушек.
Главный архитектор Волгограда Илья Поступаев в интервью программе «Архидайджест» центра компетенций «ВЯЗ» приоткрыл секрет: в мощение тротуарной плитки заложат три бронзовые плиты, которые покажут все эпохи Царицына — Сталинграда — Волгограда. На одних останутся следы лаптей и телег, на других отразят события Великой Отечественной и современности.
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