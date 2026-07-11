Росгвардию в ЕАО возглавил полковник Фёдор Богодухов

Новым руководителем Управления Росгвардии по Еврейской автономной области назначен полковник полиции Фёдор Михайлович Богодухов.
С новым руководителем ведомства встретилась губернатор ЕАО Мария Костюк. На рабочей встрече стороны обсудили основные направления взаимодействия.
В числе задач — обеспечение общественного порядка, безопасность при проведении массовых мероприятий, а также работа по военно-патриотическому и просветительскому направлениям среди молодежи.
Отдельное внимание уделили поддержке сотрудников Росгвардии, участвующих в специальной военной операции, и их семей.
Стороны договорились о дальнейшем рабочем взаимодействии по вопросам безопасности в регионе.