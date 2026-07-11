Необходимости делать 31 декабря официальным выходным нет, считает Котяков

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты России пока не видит необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня, так как гибкое законодательство в стране позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм, сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.
«Введение дополнительного дня — это сразу же изменение общего баланса трудовых и рабочих дней. Я думаю, что на этом этапе в этом нет необходимости, с учетом того, что у нас гибкое законодательство, позволяющее выходные дни двигать в соответствии с нормой», — сказал Котяков в ответ на вопрос, закрепят ли в России 31 декабря в качестве официального выходного дня.
Он уточнил, что порядок определения праздников и выходных дней, а также механизм переноса таких дней закреплены в Трудовом кодексе РФ. По словам министра, на основе этих норм ежегодно принимается постановление, утверждающее конкретный график выходных.
«На 2027 год уже такое постановление подготовлено, прошло все стадии согласования и в ближайшее время будет подписано, с точки зрения праздников», — добавил глава Минтруда.
Согласно проекту производственного календаря на 2027 год, новогодние праздники продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.