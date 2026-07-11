Необходимости делать 31 декабря официальным выходным нет, считает Котяков

«Введение дополнительного дня — это сразу же изменение общего баланса трудовых и рабочих дней. Я думаю, что на этом этапе в этом нет необходимости, с учетом того, что у нас гибкое законодательство, позволяющее выходные дни двигать в соответствии с нормой», — сказал Котяков в ответ на вопрос, закрепят ли в России 31 декабря в качестве официального выходного дня.