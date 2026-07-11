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Над территорией России уничтожено 178 украинских БПЛА

Ночь без угрозы удара БПЛА провели жители Волгоградской области. Над другими регионами страны.

Ночь без угрозы удара БПЛА провели жители Волгоградской области. Над другими регионами страны дежурные расчеты ПВО уничтожили 178 украинских дронов.

Целями массированной атаки ВС Украины стали Брянская, Ростовская области и Республика Крым. Смертоносные летательные аппараты направлялись также в Калужскую, Смоленскую, Тверскую, Московскую области, в Краснодарский край и Республику Адыгея.

Групповые удары беспилотниками и ракетами сегодняшней ночью нанесла и российская сторона. В Минобороны отчитались о поражении предприятий военной промышленности в Киеве, а также объектов портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.

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