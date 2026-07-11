В Таганроге шесть автобусных маршрутов возобновили работу после атаки БПЛА

В Таганроге шесть автобусных маршрутов вернулись к штатной работе после атаки беспилотников, произошедшей ночью 10 июля. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Ранее вводившиеся изменения в схемах движения маршрутов № 73-б, № 74, № 19, № 30, а также автобусов № 6 и № 56 отменены. Проезд открыт, транспорт следует по штатным маршрутам, — сообщила градоначальница.
По словам Светланы Камбуловой, ликвидация последствий атаки 10 июля продолжается, профильные службы работают в усиленном режиме. Пожар полностью потушен в 5:05, несколько подразделений остаются на дежурстве. Жители эвакуированных домов могут возвращаться. Специальная комиссия обследует поврежденные помещения для оценки ущерба, по каждому адресу работают специалисты.
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