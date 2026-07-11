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На Байконуре установили ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-29»

АСТАНА, 11 июл — Sputnik. Ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29», на котором двое россиян и один американец отправятся к Международной космической станции (МКС), вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на Байконуре, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Пресс-служба корпорации "Роскосмос"

Ракета установлена на площадке № 31 космодрома. Пуск запланирован на 14 июля в 19:48 по времени Астаны.

На «Союз-2.1а» в этот раз нанесены плакаты, посвященные 80-летиям Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (где делают корабли «Союз») и Машиностроительного конструкторского бюро (МКБ) «Искра» (производитель системы аварийного спасения корабля). Кроме того, на ракете изображены рисунки онкобольных детей-подопечных фонда Unity и несколько рекламных плакатов.

В основной экипаж корабля входят космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. В дублирующем экипаже россияне Константин Борисов и Дмитрий Петелин, американка Дениз Бернхем. Как ожидается, орбитальная миссия продлится 261 сутки.

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