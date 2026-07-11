Новости Ростовской области 11 июля: БПЛА, лимиты на бензин, пожары, погода

«Конфликт длился несколько лет. Ситуацию усугубляло то, что зять жил рядом с родителями бывшей жены. Вёл себя агрессивно, даже закидывал окна яйцами. То, во что вылился конфликт, повергло всю семью в шок. У них с женой трое детей. Старшая дочь осталась жить с отцом, младшие — с матерью», — рассказала родственница Оксана.