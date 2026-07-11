Новости Ростовской области 11 июля: БПЛА, лимиты на бензин, пожары, погода

Ночные залпы ПВО, пожар в морском порту, новые цены на бензин и лимиты на продажу топлива.
Как сработала система ПВО, какие ещё подробности раскрыли по жуткому тройному убийству в Таганроге и во сколько теперь обойдётся заправка — читайте в подборке главных событий утра 11 июля от «АиФ-Ростов».
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Ростовскую область 11 июля 2026.
В Таганрогском заливе суда вновь подверглись атаке украинских беспилотников. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате инцидента погиб матрос технического судна, других пострадавших нет.
Под удар ВСУ попали четыре судна различного назначения, в том числе танкер с метанолом. Плавсредства получили незначительные повреждения, угрозы утечки химического вещества нет. При отражении атаки было уничтожено более 15 БПЛА. Атаки зафиксированы в Таганроге, Азовском и Неклиновском районах.
Атака ВСУ на морской порт Таганрога: пожар потушен, люди возвращаются в свои дома.
В Таганроге продолжаются работы по ликвидации последствий атаки 10 июля. По словам главы города Светланы Камбуловой, в 05:05 11 июля пожар был полностью потушен. Ещё несколько подразделений огнеборцев остались дежурить на месте для предотвращения повторных возгораний.
Жители, чьи дома попали в зону эвакуации, могут возвращаться обратно. Специальная комиссия продолжает обследовать жильё для оценки нанесённого ущерба. Изменения в схемах движения маршрутов № 73-б, № 74, № 19, № 30, а также автобусов № 6 и № 56 отменены. Транспорт следует по штатным маршрутам.
Эксклюзивные подробности тройного убийства в Таганроге: что говорят родственники и соседи?
В Ростовской области продолжается расследование громкого тройного убийства в Таганроге. Убитыми оказались семейная пара, а также пожилая женщина — бабушка. Rostov.aif.ru удалось пообщаться с родственниками погибших, а также расспросить свидетелей о деталях ЧП.
«Конфликт длился несколько лет. Ситуацию усугубляло то, что зять жил рядом с родителями бывшей жены. Вёл себя агрессивно, даже закидывал окна яйцами. То, во что вылился конфликт, повергло всю семью в шок. У них с женой трое детей. Старшая дочь осталась жить с отцом, младшие — с матерью», — рассказала родственница Оксана.
По мнению членов семьи, причиной трагедии могла стать делёжка имущества между экс-супругами. Сейчас один из подозреваемых — зять Евгений У. — арестован. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили следователи. Ранее его отца Леонида, который мог быть причастен к убийству, нашли мёртвым.
Топливный рынок Дона: цены на бензин в Ростове 11 июля 2026 года.
Практически все марки бензина продолжают сильно расти в цене. Средние цены на дизельное топливо увеличиваются более медленными темпами. Кроме того, в Ростовской области ввели временные ограничения на отпуск топлива на АЗС. Решение приняли региональные власти для стабилизации рынка.
Лимиты заправки для частных транспортных средств:
• бензина не более 30 литров на одно легковое ТС;
• дизельного топлива — не более 60 литров на одно легковое ТС, не более 200 литров для грузовых автомобилей и специализированного транспорта, не более 300 литров для пассажирского транспорта.
Средние цены на заправках Ростовской области по состоянию на 11 июля 2026 года:
• АИ-92 — 78.79 ₽
• АИ-95 — 86.82 ₽
• АИ-98 — 111.11 ₽
• Дизельное топливо — 87.34 ₽
Жара до +35 и гроза: какая погода в Ростовской области 11 июля 2026.
В субботу, 11 июля, в Ростовской области ожидается жаркая, но неустойчивая погода. Днём воздух прогреется до +29…+32°C, а на востоке региона столбики термометров покажут до +35°C. Ночью температура составит +23…+25°C.
В середине дня синоптики обещают малооблачную и ясную погоду. Однако утро и вечер принесут ещё и кратковременные дожди с грозами.