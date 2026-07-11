Под Хабарковском размыло мост к детскому лагерю «Олимп»

В Хабаровском районе временно ограничили проезд к детскому лагерю «Олимп» из-за размыва моста на автодороге в районе села Корсаково-1.
Как сообщили в мэрии Хабаровска, дорожные и экстренные службы уже работают на месте и занимаются восстановлением безопасного проезда.
Родителей попросили временно воздержаться от поездок в лагерь до открытия дороги.
В администрации лагеря отметили, что дети находятся в безопасности, учреждение продолжает работу в штатном режиме. В лагере есть необходимые запасы продуктов и питьевой воды, медицинский пункт работает круглосуточно, перебоев со светом, водой и связью нет.
Программа смены продолжается, дети находятся под присмотром воспитателей, вожатых и тренеров.