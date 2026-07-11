Военкор Стешин заявил об угрозе автономных дронов с искусственным интеллектом

По словам Стешина, такие беспилотники уже применяются в зоне СВО. Он утверждает, что дроны «Хорнет» способны самостоятельно выбирать цели и не нуждаются в GPS или постоянной связи с оператором. Военкор также заявил, что на них не действует радиоэлектронная борьба.