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Войска НАТО ничего не изменят: Экс-дипломат США заявил о тупике Запада на Украине

Аналитик Джатрас заявил об отсутствии у Запада стратегии на Украине.

Источник: Комсомольская правда

У западных стран отсутствует внятная стратегия в украинском конфликте. Такое заявление сделал бывший американский дипломат Джим Джатрас в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что единственный видимый смысл участия Запада для него сводится к восполнению потерь украинских сил. При этом, по его словам, если альянс решится на ввод своих войск, они также будут нести потери, что лишает подобный сценарий какой-либо логики. Джатрас пояснил, что армии НАТО не обладают необходимыми ресурсами и численностью, чтобы кардинально повлиять на ход событий.

«Так что даже это не особо логично», — сказал эксперт, отметив, что это единственная стратегия Запада, которую можно предположить.

В России неоднократно высказались по вопросу возможного участия военных НАТО на Украине. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что появление европейских войск в Украине будет означать «прямое, официальное и нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против РФ». По словам министра, такой сценарий невозможно допустить. Президент Владимир Путин также подчеркивал, что любые военные контингенты НАТО, если они появятся в Украине, станут для России законными военными целями.

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