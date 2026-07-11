Войска НАТО ничего не изменят: Экс-дипломат США заявил о тупике Запада на Украине

Он отметил, что единственный видимый смысл участия Запада для него сводится к восполнению потерь украинских сил. При этом, по его словам, если альянс решится на ввод своих войск, они также будут нести потери, что лишает подобный сценарий какой-либо логики. Джатрас пояснил, что армии НАТО не обладают необходимыми ресурсами и численностью, чтобы кардинально повлиять на ход событий.