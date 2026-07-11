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Имя для малыша-трубкозуба выбрали в нижегородском зоопарке

Для принятия решения нижегородцы голосовали в соцсети.

Нижегородский зоопарк «Лимпопо» объявил имя для малыша-трубкозуба, недавно появившегося на свет.

Как сообщается на официальной странице зоопарке «ВКонтакте», в результате голосования нижегородцы остановились на имени «Табо», что переводится как «счастье». Другими версиями были «Бико» («сын Бога»), Гугу («сокровище»), Сифо («Дар») и Эш (переводитка как «жизнь»). Все имена африканского происхождения. За «Табо» остались 36% голосов.

Ранее в зоопарке выяснили пол юного трубкозуба — это мальчик. Малыш появился на свет в мае.

Напомним, мы сообщали, что в Нижегородском кремле днём 10 июля посетители встретили и смогли сфотографировать ушастую сову.