В Пермском крае четыре реки вышли из берегов после дождей

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Четыре реки в Пермском крае вышли из берегов, увеличив подтопление села Кын, туда направили дополнительные силы, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«В результате неблагоприятных погодных условий увеличилось подтопление села Кын. Вышли из берегов реки Кын, Москалевка, Каменка и Бобылевка… В поселок также направлены дополнительные силы краевой службы спасения и аэромобильная группировка управления МЧС», — написал Махонин в канале на платформе «Макс».
Он уточнил, что к работам привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в готовность приводятся резервные силы из 100 человек и 10 единиц техники.
Губернатор отметил, что из-за дождевого паводка повреждены три моста, в том числе дорога на въезде в село, подтоплены семь домов, семь приусадебных участков, а под потоки воды также попала женщина, которую сейчас ищут.
Махонин подчеркнул, что в зону подтопления попал ряд энергообъектов, из-за чего временно ограничена подача электроэнергии, бригады энергетиков контролируют обстановку и приступят к восстановлению после схода воды.
Глава региона добавил, что на въезде в село восстанавливают дорогу для обеспечения проезда тяжелой техники.
«Поручил главе оказывать всю необходимую помощь спасательным службам, организовать при необходимости пункты временного размещения для жителей, оперативно реагировать на их потребности», — заключил Махонин.