Демешин заявил о восстановлении дороги к Казакевичево вечером 11 июля

Размытую из-за подъема воды дорогу на 12-м километре трассы Красная Речка — село Казакевичево планируют восстановить к вечеру 11 июля. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Демешин в своем МАХ-канале.
По словам главы региона, причиной повреждения дороги стали сильные дожди, которые несколько дней шли в крае, из-за чего резко поднялся уровень воды в реке Правая.
«Дорогу восстановим сегодня к вечеру — на затопленном участке с утра работают специалисты — спасатели, дорожники, администрация района и представители краевых властей», — сообщил Михаил Демешин.
Сейчас на участке укладывают водопропускные трубы, после чего дорожники приступят к отсыпке дороги скальным грунтом. По словам губернатора, вода постепенно снижается, что позволяет ускорить работы.
Для жителей организовали переправу через размытый участок. Также временно изменили схему движения автобуса № 177 — пассажиров подвозят к месту размыва с обеих сторон, после чего людей переправляют на лодке. Кроме того, организован подвоз питьевой воды.
Губернатор сообщил, что обеспечен временный проезд к селу Кукан. Это позволит доставлять жителям воду, продукты, медикаменты и при необходимости оказывать экстренную помощь.
«Строим объездную дорогу в районе моста через реку Быдыр на этой же трассе. Работы продолжаются, о сроках сообщу позже», — отметил Михаил Демешин.
Глава региона добавил, что находится на связи с профильными ведомствами и держит ситуацию на личном контроле. В ближайшее время он планирует лично проверить ход восстановительных работ.