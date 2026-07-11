В Минпросвещения рассказали, сколько времени детям можно проводить с гаджетами

Минпросвещения разработало рекомендации по ограничению экранного времени для детей. Ведомство предложило нормы использования гаджетов в зависимости от возраста. Так, для детей до 2−3 лет рекомендуется максимально исключить гаджеты, заменив их подвижными играми и общением. Для детей 2−3 лет допустимое время — не более 20 минут в день, для 3−7 лет — 1 час, для 7−11 лет — 1,5 часа, для 11−16 лет — до 2 часов. Также рекомендуется чередовать экранное время с физической активностью и следить за осанкой, зрительной и слуховой нагрузкой.