Летний маршрут: как в России обновляют трассы к детским лагерям и стадионам

Каникулы в разгаре — школьники путешествуют с родителями, ездят в лагеря, гоняют на велосипедах и самокатах. Чем больше активности у ребят, тем важнее позаботиться об их безопасности.
В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в России обновят почти 700 участков региональных и местных дорог, ведущих к школам, детским садам, местам отдыха и спорткомплексам. Их общая протяженность — 3 тысячи километров. А еще для юных участников движения запускают специальные онлайн-проекты, которые помогают освежить знания правил дорожного движения. Рассказываем, как это работает.
Трассы к лагерям: от Новосибирска до Орла.
Чтобы понять масштаб работ, достаточно посмотреть на несколько примеров из разных частей нашей страны. Например, в Новосибирской области ремонтируют единственную подъездную дорогу к детскому лагерю «Березка». Трассу обновляют поэтапно: половину перекрывают, пуская транспорт по встречной полосе с реверсивным движением. Помимо свежего покрытия здесь поставят дополнительные знаки, чтобы во время массовых заездов избежать суеты и аварий.
«В течение года по этой дороге к нам на отдых и оздоровление заезжает более 5 тысяч детей, и не только из Новосибирска и Новосибирской области», — поделилась директор лагеря Татьяна Иволина.
А в Орловской области уже завершили ремонт участка Калуга — Орел до санатория «Дубрава». Длина отрезка — почти 4 километра. Он ведет сразу к нескольким точкам — самому санаторию, спортивно-оздоровительному лагерю, парк-отелю «Мечта» и конноспортивному клубу «Левал». Рабочие положили два слоя асфальта, заменили бордюры, укрепили обочины щебнем, отремонтировали перекрестки и обновили парковку. Для безопасности здесь появились «лежачие полицейские», новые указатели и горизонтальная разметка.
В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в России обновят почти 700 участков региональных и местных дорог, ведущих к школам, детским садам, местам отдыха и спорткомплексам.
В Саратовской области привели в порядок маршрут к селу Пады — месту с трехсотлетней историей. Когда-то здесь располагалась усадьба дворян Нарышкиных, а сегодня — санаторий, куда каждое лето привозят на оздоровление до 400 детей. В прошлом году отремонтировали почти 6 километров трассы село Пады — станция Пады, заменили покрытие, установили знаки и сигнальные столбики. Местные жители довольны.
«Поток машин большой, особенно в сезон. А еще у нас здесь школьный маршрут проходит. Поэтому все уже успели оценить прошлогодний отремонтированный участок», — рассказал житель села Александр Почтарев.
Кстати, в этом году работы продолжатся: в планах восстановить почти 23 километра, которые свяжут Пады с соседними населенными пунктами и райцентром.
Трассы для чемпионов: Казань и Брянск.
Безопасные подъезды к стадионам и спорткомплексам еще одна важная тема. Ведь летом у юных спортсменов начинается горячая пора: сборы, соревнования, турниры. Ребята ездят на тренировки, а их родители и болельщики приезжают поддержать команды. Поэтому дороги к спортивным объектам должны быть удобными и надежными.
Такая работа идет в Казани, где капитально обновили отрезок проспекта Хусаина Ямашева. Магистраль соединяет два района и входит в структуру Большого Казанского кольца, а еще служит подъездом к «Ак Барс Арене» — одному из крупнейших стадионов страны, рассчитанному на 45 тысяч зрителей. Дорожники заменили здесь асфальт и бортовой камень, установили десять знаков и нанесли свежую разметку.
В Брянске на всем протяжении отремонтировали улицу Менжинского — главный путь к стадиону «Спартак». Сейчас на базе арены работает спортивная школа, где занимаются больше 200 юных футболистов. Дорога стала комфортнее: появились тротуары с двух сторон, пешеходные ограждения, наружное освещение, на проезжей части — искусственные неровности. Остановки общественного транспорта оборудовали заездными карманами и новыми павильонами. А чтобы разметка была видна и днем, и ночью, использовали термопластик со световозвращающими частицами.
«Здорово, что возле стадиона сделали тротуар. Я езжу на общественном транспорте — теперь идти от остановки намного удобнее», — поделился впечатлениями местный житель Леонид Алексеев.
Поиграть и запомнить ПДД.
Безопасность на дороге зависит не только от ровного асфальта и яркой разметки, но и от самих детей. Оказавшись на переходе или в потоке машин на самокате, можно растеряться и принять неверное решение. Именно поэтому так важно не просто учить теорию, а закреплять привычку безопасного поведения на практике.
Здесь на помощь приходит интерактивный проект для школьников «Безопасные дороги летом», который работает на платформе «Учи.ру». Проверить свои знания можно до 31 августа. Задания построены в виде игр: участник примеряет на себя разные роли и помогает персонажам добраться из пункта А в пункт Б без нарушений. Если пользователь ошибается, на экране появляются последствия — так ребята наглядно видят, к чему приводит невнимательность.
«Летом дети проводят больше времени на улице, активно используют велосипеды, самокаты и другие средства передвижения, — говорит руководитель департамента олимпиад “Учи.ру” Дарья Островская. — В этот период особенно важно напомнить школьникам о правилах поведения на дороге. В проекте собраны задания по самым частым дорожным ситуациям, и благодаря интерактивному формату дети учатся замечать потенциальные риски и принимать взвешенные решения».
Безопасность на дороге зависит не только от ровного асфальта и яркой разметки, но и от самих детей.
К тестированию присоединится и движение «Юные инспекторы движения» (ЮИД). Его участники — те же школьники, но уже хорошо разбирающиеся в теме и готовые делиться опытом с ровесниками.
Чтобы пройти задания, достаточно зарегистрироваться на сайте и перейти на нужную страницу. В награду — памятные сертификаты и призы. А после лета ребят ждет ежегодная Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» — в этом году ее проведут с 22 сентября по 25 октября.
Работы по обновлению дорог — важная часть работы национального проекта «Инфраструктура для жизни». По нему в России не только ремонтируют транспортные артерии, но и благоустраивают дворы, обновляют жилье и общественный транспорт. Все эти изменения в комплексе делают города и села более комфортными для жизни. К 2030 году планируют сделать качественными и безопасными большую часть дорог и общественного транспорта в стране. Это создаст принципиально новое качество среды для миллионов людей.