Летний маршрут: как в России обновляют трассы к детским лагерям и стадионам

Безопасность на дороге зависит не только от ровного асфальта и яркой разметки, но и от самих детей. Оказавшись на переходе или в потоке машин на самокате, можно растеряться и принять неверное решение. Именно поэтому так важно не просто учить теорию, а закреплять привычку безопасного поведения на практике.