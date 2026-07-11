У Венеры туберкулёз, у Давида — грыжа: Какие болезни мы не замечали в шедеврах мирового искусства

Медицинская иконодиагностика используется не для постановки настоящих диагнозов, а скорее как исследовательский инструмент на стыке медицины, истории и искусства. Она помогает понять, как выглядели болезни в прошлом, как художники наблюдали за телом и насколько точно передавали анатомию и патологию. Почему же этот термин почти не используется в России? Во многом потому, что сама дисциплина развивалась преимущественно в западной академической среде. В российской традиции подобные исследования чаще остаются внутри отдельных статей и не оформляются в самостоятельное направление с устойчивым названием. Кроме того, у нас сильнее сохраняется разделение между гуманитарными и медицинскими науками, тогда как иконодиагностика требует их тесного пересечения.