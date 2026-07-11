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Криштиану Роналду поедет на Евро-2028

Паулу Барбоза, португальский футбольный агент, сообщил, что Криштиану Роналду примет участие в чемпионате Европы 2028 года.

Паулу Барбоза, португальский футбольный агент, сообщил, что Криштиану Роналду примет участие в чемпионате Европы 2028 года.

«К сожалению для многих, Роналду снова выйдет на поле в футболке сборной Португалии на Евро‑2028. Новый главный тренер команды, Жезуш, уже работал с ним в клубе “Аль‑Наср”, и хотя их отношения складывались не лучшим образом, я полагаю, что он продолжит вызывать Роналду в национальную команду. Однако не исключено, что футболист будет выходить на поле не с первых минут», — отметил Барбоза.

Напомним, что сборная Португалии уступила Испании в ⅛ финала мирового первенства со счётом 0:1. Роналду, который за свою карьеру пять раз выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился победителем Лиги наций, завоевал титул чемпиона Европы и получал «Золотой мяч» пять раз, перед началом матча заявил, что этот чемпионат мира станет для него последним. Таким образом, Криштиану так и не сумел завоевать трофей мирового первенства.

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