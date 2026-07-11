Криштиану Роналду поедет на Евро-2028

«К сожалению для многих, Роналду снова выйдет на поле в футболке сборной Португалии на Евро‑2028. Новый главный тренер команды, Жезуш, уже работал с ним в клубе “Аль‑Наср”, и хотя их отношения складывались не лучшим образом, я полагаю, что он продолжит вызывать Роналду в национальную команду. Однако не исключено, что футболист будет выходить на поле не с первых минут», — отметил Барбоза.