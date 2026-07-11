В СНТ «Золотые Пески» под Воронежем сгорели постройки

В СНТ «Золотые Пески» под Борисоглебском ночью сгорели две надворные постройки. Огонь также распространился на мусор, охватив площадь около 900 квадратных метров.
Как сообщили в главном управлении МЧС по региону, сообщение о возгорании в СНТ «Золотые Пески» поступило спасателям в 02:56. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание к 03:20. За это время огонь полностью уничтожил две надворные постройки размером 3×2 и 2×3 метра. Кроме того, отдельными очагами горел мусор на площади 900 квадратных метров.
По оперативным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работали расчеты пожарно-спасательной части № 20 и муниципальной пожарной команды села Петровское. Всего к тушению пожара привлекли 7 человек и 2 единицы техники.