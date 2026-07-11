В СНТ «Золотые Пески» под Воронежем сгорели постройки

Как сообщили в главном управлении МЧС по региону, сообщение о возгорании в СНТ «Золотые Пески» поступило спасателям в 02:56. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание к 03:20. За это время огонь полностью уничтожил две надворные постройки размером 3×2 и 2×3 метра. Кроме того, отдельными очагами горел мусор на площади 900 квадратных метров.