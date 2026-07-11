Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СНТ «Золотые Пески» под Воронежем сгорели постройки

Огонь повредил около 900 квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

В СНТ «Золотые Пески» под Борисоглебском ночью сгорели две надворные постройки. Огонь также распространился на мусор, охватив площадь около 900 квадратных метров.

Как сообщили в главном управлении МЧС по региону, сообщение о возгорании в СНТ «Золотые Пески» поступило спасателям в 02:56. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание к 03:20. За это время огонь полностью уничтожил две надворные постройки размером 3×2 и 2×3 метра. Кроме того, отдельными очагами горел мусор на площади 900 квадратных метров.

По оперативным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работали расчеты пожарно-спасательной части № 20 и муниципальной пожарной команды села Петровское. Всего к тушению пожара привлекли 7 человек и 2 единицы техники.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше