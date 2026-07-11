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Волжанам рассказали, на что потрачены их налоги

Доходы бюджета составили 8,83 млрд рублей, расходы — 8,98 млрд, дефицит — 150 млн рублей, как и было запланировано.

Заседание депутатской комиссии по бюджету прошло накануне, 10 июля, в Волжском. Речь шла об итогах исполнения ключевого финансового документа.

Жители, предприниматели, предприятия и организации города пополнили городскую казну на 3,02 млрд рублей, что составило 99,9% от плана. При этом основным источником стал налог на доходы горожан, имущественный и земельный налоги.

Неналоговые доходы городским властям удалось даже перевыполнить на 1,4% — за счёт аренды и продажи земли. Безвозмездные поступления из области составили 5,16 млрд рублей — 97,8% от плана.

Таким образом, доходы бюджета составили 8,83 млрд рублей, расходы — 8,98 млрд. Дефицит сохранился в 150 млн рублей, как и было запланировано, сообщается в «Макс» мэрии Волжского.

56,2 млн рублей, на 2,3% больше запланированного, получено от приватизации имущества — в частные руки перешло три объекта муниципальной собственности.

Средства были израсходованы: 4,32 млрд рублей — на образование, оно «съело» львиную долю бюджета; 1,1 млрд рублей — на ЖКХ и благоустройство; 419,5 млн рублей — на социальную поддержку населения.

Депутаты признали результаты эффективными.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что оборот организаций Волгограда и области составил 1115,2 млрд рублей.