В Красноярске врачи БСМП спасли мужчину с фрагментом стула в позвоночнике

В Красноярской БСМП успешно завершили лечение пациента с тяжелой травмой позвоночника. Мужчина получил ее после бытового несчастного случая: он встал на деревянный стул, тот сломался, а ножка пробила брюшную стенку и проникла вглубь тела. Сначала пострадавший обратился в районную больницу по месту жительства, где хирурги провели экстренную операцию, устранили повреждение кишечника и удалили видимую часть деревянной ножки. Позже мужчина приехал в Красноярск и обратился в БСМП с болью в спине. Он предполагал, что у него обострился остеохондроз. Однако после компьютерной томографии и МРТ поясничного отдела врачи обнаружили инородное тело в двух позвонках. Нейрохирурги приняли решение проводить лечение в два этапа. Сначала позвоночник укрепили металлическими конструкциями, затем аккуратно извлекли оставшийся фрагмент стула и заменили поврежденные позвонки имплантами. Он прошел по диагонали через два позвонка и межпозвоночный диск, чудом не задев спинной мозг, и находился от него критически близко — всего в полутора сантиметрах, — рассказал оперировавший нейрохирург Дмитрий Хозеев. В больнице пациент провел две недели, после чего его выписали. Сейчас мужчина проходит реабилитацию, она займет несколько месяцев. Врачи отмечают, что своевременная операция помогла избежать более тяжелых последствий. Напомним, что в краевой больнице в Красноярске завершили масштабную реконструкцию неврологического и реанимационного отделений.