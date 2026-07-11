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В Роспотребнадзоре назвали лучшие продукты для лета

Они освежают и поддерживают водно-солевой баланс.

В летние дни специалисты Роспотребнадзора рекомендуют включать в рацион легкие продукты, которые поддерживают водно-солевой баланс и помогают предотвратить обезвоживание.

На первое место по способности восполнять потерю жидкости эксперты ставят огурцы — они состоят из воды на 95%. Кроме того, овощ богат калием, который регулирует водно-солевой баланс и нормализует сердечный ритм. Схожими свойствами обладает арбуз, содержащий 92% воды. Эта ягода богата витаминами А, С и группы В, поддерживает иммунную систему, улучшает работу сердца и сосудов, а также уменьшает мышечные спазмы. Благодаря низкой калорийности арбуз подходит тем, кто стремится сбросить вес.

Для укрепления иммунитета стоит обратить внимание на грейпфрут. Во фрукте содержится 91% воды и большое количество витамина С, а также витамины А, РР, D, группы В и минералы (магний, калий, кальций, фосфор, марганец, цинк и медь). Такой набор нутриентов полезен для работы сердечно-сосудистой системы, почек и костей. Утолить жажду помогут свежевыжатые соки из грейпфрута и других цитрусовых.

Не стоит забывать о свежей зелени: укропе, петрушке, кинзе, базилике, шпинате, мяте, розмарине, щавеле, молодом луке и различных видах салата. Она является настоящим источником клетчатки, витаминов и минералов, улучшает пищеварение и благотворно влияет на состояние нервной системы, кожи, ногтей и волос.

Специалисты напоминают, что основой питьевого режима в теплую погоду должно оставаться употребление достаточного количества чистой питьевой воды.

Напомним, опубликован рецепт освежающего пломбира.

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