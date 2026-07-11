В Роспотребнадзоре назвали лучшие продукты для лета

На первое место по способности восполнять потерю жидкости эксперты ставят огурцы — они состоят из воды на 95%. Кроме того, овощ богат калием, который регулирует водно-солевой баланс и нормализует сердечный ритм. Схожими свойствами обладает арбуз, содержащий 92% воды. Эта ягода богата витаминами А, С и группы В, поддерживает иммунную систему, улучшает работу сердца и сосудов, а также уменьшает мышечные спазмы. Благодаря низкой калорийности арбуз подходит тем, кто стремится сбросить вес.