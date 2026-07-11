Под Воронежем сгорели 45 тюков сена общей массой 13,5 тонны

В Богучарском районе огонь уничтожил 45 тюков сена общей массой 13,5 тонны. Пожар произошел накануне вечером в селе Белая Горка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Воронежской области.
Сообщение о возгорании на улице Коммунаров в селе Белая Горка поступило в оперативно-диспетчерскую службу ГУ МЧС России по Воронежской области в 22:10. Огонь полностью уничтожил 45 тюков сена весом по 300 килограммов каждый.
Общая масса утраченного сена составила 13,5 тонны. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожар удалось полностью ликвидировать в 22:38. На месте происшествия работали четыре сотрудника пожарно-спасательной части № 94 с использованием одной единицы спецтехники.
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