Под Воронежем сгорели 45 тюков сена общей массой 13,5 тонны

Сообщение о возгорании на улице Коммунаров в селе Белая Горка поступило в оперативно-диспетчерскую службу ГУ МЧС России по Воронежской области в 22:10. Огонь полностью уничтожил 45 тюков сена весом по 300 килограммов каждый.