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Нижегородское «Торпедо» отправило Чеснокова и Ополинского в «Дизель»: детали решения

Нижегородский клуб также оставляет за собой право в любой момент вновь заключить с Чесноковым и Ополинским двусторонние контракты — сделать это можно до 25 января 2027 года.

Источник: Время

Пресс-служба нижегородского «Торпедо» сообщила об изменениях в составе команды: нападающие Глеб Чесноков и Макар Ополинский продолжат карьеру в клубе-партнёре ХК «Дизель», где будут выступать на контрактах ВХЛ.

Ранее с обоими игроками были расторгнуты двусторонние соглашения. В клубе пояснили, что это решение связано с особенностями заявочного процесса.

Несмотря на переход в систему «Дизеля», «Торпедо» сохраняет контроль за развитием хоккеистов. Нижегородский клуб также оставляет за собой право в любой момент вновь заключить с Чесноковым и Ополинским двусторонние контракты — сделать это можно до 25 января 2027 года.

Напомним, ранее нижегородское «Торпедо» сообщило о техническом расторжении контракта с Богданом Конюшковым.