Нижегородское «Торпедо» отправило Чеснокова и Ополинского в «Дизель»: детали решения

Несмотря на переход в систему «Дизеля», «Торпедо» сохраняет контроль за развитием хоккеистов. Нижегородский клуб также оставляет за собой право в любой момент вновь заключить с Чесноковым и Ополинским двусторонние контракты — сделать это можно до 25 января 2027 года.