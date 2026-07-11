Нижегородское «Торпедо» отправило Чеснокова и Ополинского в «Дизель»: детали решения

Пресс-служба нижегородского «Торпедо» сообщила об изменениях в составе команды: нападающие Глеб Чесноков и Макар Ополинский продолжат карьеру в клубе-партнёре ХК «Дизель», где будут выступать на контрактах ВХЛ.
Ранее с обоими игроками были расторгнуты двусторонние соглашения. В клубе пояснили, что это решение связано с особенностями заявочного процесса.
Несмотря на переход в систему «Дизеля», «Торпедо» сохраняет контроль за развитием хоккеистов. Нижегородский клуб также оставляет за собой право в любой момент вновь заключить с Чесноковым и Ополинским двусторонние контракты — сделать это можно до 25 января 2027 года.
Напомним, ранее нижегородское «Торпедо» сообщило о техническом расторжении контракта с Богданом Конюшковым.