В ОП предложили ввести дополнительные каникулы для начальных классов

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Дополнительные зимние каникулы с 22 февраля по 1 марта необходимо ввести для российских школьников первых-четвертых классов, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Ранее Минпросвещения РФ определило даты школьных каникул в новом учебном году для обучающихся по четвертям. Согласно документу, для первых классов предусмотрены дополнительные каникулы — с 15 по 21 февраля 2027 года.
«Как отец восьмерых детей, двое из которых учатся в начальной школе, предлагаю ввести для всех учеников начальных классов дополнительные каникулы в зимний период — с 22 февраля по 1 марта», — сказал Гриб.
Замсекретаря ОП РФ отметил, что дополнительные зимние каникулы помогут младшим школьникам восстановить силы в середине учебной четверти.
«Зима у нас долгая, и малышам нужна передышка. Кроме того, в это время цены в южных регионах ниже, есть возможность недорого съездить в путешествие и уделить время для познания России», — заключил Гриб.