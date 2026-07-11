В Госавтоинспекции сообщили о массовых проверках водителей на выходных

Сотрудники ведомства убедительно просят очевидцев не проявлять безразличия: если вы стали свидетелем того, что человек с признаками неадекватного поведения собирается управлять машиной или уже провоцирует аварийные ситуации на проезжей части, необходимо сразу же обратиться в полицию. В дорожной инспекции гарантируют, что любое подобное сообщение будет подвергнуто детальной проверке, а стражи порядка примут все требуемые меры для реагирования.