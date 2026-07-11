В Госавтоинспекции сообщили о массовых проверках водителей на выходных

В период с 10 по 12 июля 2026 года в различных регионах Российской Федерации проводятся масштабные операции сотрудников Госавтоинспекции. Главное внимание уделяется выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Мероприятия, цель которых — предотвращение случаев управления транспортными средствами лицами, употребившими спиртные напитки, охватят Липецкую, Тверскую, Нижегородскую, Кировскую, Самарскую и Калужскую области, а также Красноярский край и ряд других субъектов страны.
В ГИБДД МВД России вновь призывают всех автомобилистов и мотоциклистов отказаться от поездок за рулем после приема алкоголя. Такие тотальные проверки представляют собой элемент регулярной деятельности инспекторов дорожно-патрульной службы и осуществляются систематически.
Сотрудники ведомства убедительно просят очевидцев не проявлять безразличия: если вы стали свидетелем того, что человек с признаками неадекватного поведения собирается управлять машиной или уже провоцирует аварийные ситуации на проезжей части, необходимо сразу же обратиться в полицию. В дорожной инспекции гарантируют, что любое подобное сообщение будет подвергнуто детальной проверке, а стражи порядка примут все требуемые меры для реагирования.