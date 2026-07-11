Каждый воронеждец съедает в среднем 6,1 кг шоколада в год

В 2025 году среднее потребление шоколада и шоколадных конфет составило 6,1 кг на одного члена домохозяйства в Воронежской области. Это на 15,1% больше по сравнению с показателем пятилетней давности. Такими предварительными данными выборочного обследования бюджетов хозяйств поделился Воронежстат к Всемирному дню шоколада, который отмечается 11 июля.
Статисты отмечают, что это на 15,1% больше по сравнению с показателем пятилетней давности. Наиболее заметный рост зафиксирован в городских домохозяйствах, где потребление увеличилось на 19,2%. В сельской местности этот показатель вырос на 7,5%. Как отмечают специалисты, одной из причин стало повышение покупательной способности населения.