Во Владивостоке на сопке Орлиное гнездо устанавливают памятник Комарову

Комаров был уроженцем крестьянской семьи из Тобольской губернии, получил начальное образование и окончил Омское училище армейских прапорщиков. С 1850 года служил на Дальнем Востоке, занимался строительством военных постов на Амуре. После высадки в бухте Золотой Рог в 1860 году он стал первым начальником поста Владивосток. В 1861 году его команду перевели на реку Уссури для укрепления границы с Китаем. В 1875 году Комаров вышел в отставку в звании капитан-инженера (по другим данным — поручика). В 1880 году в его честь назвали улицу Комаровскую — сейчас это улица Прапорщика Комарова.