Проводник из Волгограда рассказал о спросе на поездки в Крым

— Накануне сезона отпусков я, читая новости о ситуации в Крыму, думал, что такого ажиотажа, как прежде, в этом году не будет, — рассказывает один из сотрудников Приволжской железной дороги. — Однако по факту ничего не изменилось — вагоны заполнены до отказа.