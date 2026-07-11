В райцентре под Воронежем установили «Марусю»

10 июля в Новой Усмани появился новый женский памятник. В селе, несколько лет назад прославившемся установкой «апокалиптичной» Аленки, открыли скульптуру «Маруся» — памятник военной медицинской сестре. Подвиг новоусманских медсестричек и всех женщин-фронтовичек, самоотверженно служивших Родине в годы Великой Отечественной войны, стоит на Аллее Героев. Строгий облик Маруси придумал воронежский скульптор Алексей Дикунов.