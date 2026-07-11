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В центре столицы Татарстана ограничат движение из-за велофеста «Ночная Казань»

Сегодня и завтра, 11 и 12 июля, в центре столицы Татарстана ограничат движение из-за проведения велофестиваля «Ночная Казань — 2026». Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома города.

Источник: ИА Татар-информ

В частности, с 17.00 субботы до 2.30 воскресенья окажутся перекрыты:

  • автомобильная дорога от съезда с Кремлевской дамбы до улицы Ташаяк;
  • улица Лево-Булачная от улицы Ташаяк до улицы Татарстан;
  • улица Марселя Салимжанова от улицы Пушкина до улицы Нурсултана Назарбаева;
  • улица Право-Булачная от улицы Пушкина до улицы Ташаяк;
  • улица Петербургская от улицы Туфана Миннуллина до улицы Нурсултана Назарбаева;
  • улица Пушкина от улицы Островского до улицы Лево-Булачной;
  • улица Татарстан от улицы Лево-Булачной до улицы Московской;
  • улица Ташаяк от улицы Право-Булачной до улицы Московской;
  • улица Туфана Миннуллина от улицы Тихомирнова до улицы Хади Такташа;
  • улица Хади Такташа от улицы Туфана Миннуллина до улицы Нурсултана Назарбаева.

Кроме того, с 00.00 субботы до 2.30 воскресенья закрыты муниципальные парковки в следующих локациях:

  • улица Лево-Булачная от улицы Ташаяк до улицы Пушкина;
  • улица Право-Булачной от улицы Пушкина до улицы Ташаяк;
  • улица Петербургская от улицы Туфана Миннуллина до улицы Нурсултана Назарбаева;
  • улица Туфана Миннуллина от улицы Петербургской до улицы Островского;
  • улица Хади Такташа от улицы Марселя Салимжанова до улицы Нурсултана Назарбаева.