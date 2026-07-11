В центре столицы Татарстана ограничат движение из-за велофеста «Ночная Казань»

В частности, с 17.00 субботы до 2.30 воскресенья окажутся перекрыты:
- автомобильная дорога от съезда с Кремлевской дамбы до улицы Ташаяк;
- улица Лево-Булачная от улицы Ташаяк до улицы Татарстан;
- улица Марселя Салимжанова от улицы Пушкина до улицы Нурсултана Назарбаева;
- улица Право-Булачная от улицы Пушкина до улицы Ташаяк;
- улица Петербургская от улицы Туфана Миннуллина до улицы Нурсултана Назарбаева;
- улица Пушкина от улицы Островского до улицы Лево-Булачной;
- улица Татарстан от улицы Лево-Булачной до улицы Московской;
- улица Ташаяк от улицы Право-Булачной до улицы Московской;
- улица Туфана Миннуллина от улицы Тихомирнова до улицы Хади Такташа;
- улица Хади Такташа от улицы Туфана Миннуллина до улицы Нурсултана Назарбаева.
Кроме того, с 00.00 субботы до 2.30 воскресенья закрыты муниципальные парковки в следующих локациях:
- улица Лево-Булачная от улицы Ташаяк до улицы Пушкина;
- улица Право-Булачной от улицы Пушкина до улицы Ташаяк;
- улица Петербургская от улицы Туфана Миннуллина до улицы Нурсултана Назарбаева;
- улица Туфана Миннуллина от улицы Петербургской до улицы Островского;
- улица Хади Такташа от улицы Марселя Салимжанова до улицы Нурсултана Назарбаева.