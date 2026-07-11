В Магаданской области 12 июля ожидается сильный дождь

В Магаданской области объявлено экстренное предупреждение на 12 июля. В двух муниципальных округах прогнозируют сильный дождь с серьёзными последствиями. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Пожарно-спасательном центре Магаданской области, по информации Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 12 июля местами в Ягоднинском и Сусуманском муниципальных округах ожидается сильный дождь. Количество осадков может составить от 15 до 49 миллиметров за 12 часов и менее. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывами линий электропередач и связи, нарушениями в работе транспорта, объектов жизнеобеспечения и дорожно-коммунальных служб. Также возможны размыв дорог, мостов и дамб, затопление низин и сельхозугодий, активизация оползневых процессов. Ветер может привести к обрушению слабоукреплённых конструкций и рекламных щитов.
Жителей просят быть предельно внимательными на дорогах, воздержаться от поездок на личном автотранспорте, особенно через перевалы. Необходимо следить за местонахождением детей и за сообщениями органов местного самоуправления.
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