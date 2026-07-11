В Хабаровском районе восстановили проезд к селу Кукан

В Хабаровском районе продолжается ликвидация последствий паводка. Спасатели и дорожники восстановили временный проезд к селу Кукан. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, выполнены работы по засыпке размывов у мостовых сооружений через реки Ин и Бадыр, что позволило обеспечить проезд легковых автомобилей до посёлка Кукан. Продолжаются работы по ликвидации многочисленных размывов на участке от моста через Бадыр до реки Ин для обеспечения транспортной доступности к сёлам Наумовка и Догордон.
Организовано обустройство объездной дороги в районе моста через реку Бадыр для движения большегрузных автомобилей. На месте работают четыре самосвала, два экскаватора и один грейдер. Осуществляется доставка трёх водопропускных труб, четырёх секций металлоконструкций для моста и двух понтонов. Уровень воды в реках Ин и Бадыр за ночь снизился примерно на метр. Восстановительные работы продолжаются. При ЧС необходимо звонить по телефонам 38−19−66 или 112.
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