В Хабаровском районе восстановили проезд к селу Кукан

Организовано обустройство объездной дороги в районе моста через реку Бадыр для движения большегрузных автомобилей. На месте работают четыре самосвала, два экскаватора и один грейдер. Осуществляется доставка трёх водопропускных труб, четырёх секций металлоконструкций для моста и двух понтонов. Уровень воды в реках Ин и Бадыр за ночь снизился примерно на метр. Восстановительные работы продолжаются. При ЧС необходимо звонить по телефонам 38−19−66 или 112.