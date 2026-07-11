Последнее лето без угроз и страшилок: Россиян будут пугать перед тем, как продать им тур

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила продажи туров. Туроператоров и агентов обяжут информировать клиентов о возможных рисках, правилах въезда и местных обычаях, рассказал РИА Новости эксперт РЭУ им. Плеханова Роман Гареев.
Помимо стандартной информации о маршруте, условиях проживания и питания, продавец тура должен раскрывать обстоятельства и риски, уточнил эксперт. Договоры станут детализированными, агенты будут тщательнее фиксировать все нюансы поездки — это позволит снизить вероятность последующих претензий. Новые стандарты, добавил Гареев, затронут всю отрасль — туроператоров, турагентов и субагентов.
Ранее глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что туроператоры должны нести ответственность за продажу билетов на рейсы авиакомпаний, у которых нет официальных разрешений на полеты. Министр подчеркнул, что компании, осведомленные об отсутствии допусков к перевозкам, не могут уклоняться от последствий.