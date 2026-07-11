Последнее лето без угроз и страшилок: Россиян будут пугать перед тем, как продать им тур

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что туроператоры должны нести ответственность за продажу билетов на рейсы авиакомпаний, у которых нет официальных разрешений на полеты. Министр подчеркнул, что компании, осведомленные об отсутствии допусков к перевозкам, не могут уклоняться от последствий.