До Иссык-Куля за час: первый самолет с туристами из Алматы встретили в Тамчы

Согласно сообщению ОАО «Аэропорты Кыргызстана», накануне, 10 июля 2026 года, был осуществлен первый международный рейс по маршруту Алматы — Тамчы — Алматы, открыв летнюю полетную программу между Казахстаном и живописным озером Иссык-Куль в Кыргызстане.
Прямое авиасообщение между Алматы и побережьем Иссык-Куля продлится до сентября, а рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Продолжительность полета составит около часа.
В Международном аэропорту «Иссык-Куль» пассажиров встретили с теплом и кыргызским гостеприимством.
ОАО «Аэропорты Кыргызстана» организовало праздничную встречу, где девушки в национальных костюмах приветствовали гостей, создавая радостную атмосферу с первых минут их пребывания в стране.
«В рамках летней программы рейсы по маршруту Тамчы — Алматы — Тамчы будут выполняться до сентября 2026 года дважды в неделю — по понедельникам и пятницам, обеспечивая удобное авиасообщение между двумя государствами», — отмечается в информации.
Ранее Министерство транспорта Казахстана выступило с хорошими новостями к путешественникам. По данным ведомства, открыты новые рейсы в Китай и Кыргызстан.