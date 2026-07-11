Большая вода отступила и открыла дорогу к Кукану в Хабаровском крае

После сильных ливней и размывов дорог в Хабаровском крае восстановили временный проезд к селу Кукан. Легковые автомобили уже могут двигаться по участку после проведения работ у мостовых сооружений через реки Ин и Быдыр.
Как сообщили в МЧС России по Хабаровскому краю, дорожники засыпали размывы, что позволило обеспечить транспортную доступность до населённого пункта.
При этом работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Специалисты устраняют многочисленные повреждения дороги на участке от мостов через реки Быдыр и Ин, чтобы восстановить полноценное сообщение с сёлами Наумовка и Догордон.
В районе моста через реку Быдыр строят объездную дорогу для движения большегрузного транспорта. На месте работают четыре самосвала, два экскаватора и грейдер. Также доставляются водопропускные трубы, секции НЖМ и понтоны.
За ночь уровень воды в реках Ин и Быдыр снизился примерно на метр. Восстановительные работы продолжаются.