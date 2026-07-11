Мифы о быстром вытрезвлении: нарколог объяснил, как не навредить себе

Волшебного способа мгновенно протрезветь не существует, так как алкоголь должен пройти естественный путь переработки печенью. Об этом «Газете.Ru» рассказал психиатр-нарколог Сергей Литков, отметив, что при нарушении координации, спиртное уже влияет на ЦНС, и прогулка или кофе тут не помогут.
Врач развеял популярные мифы о том, что крепкий кофе лишь маскирует опьянение бодростью и перегружает сердце, а холодный душ создает опасный стресс для организма. Литков также призвал не вызывать рвоту, чтобы не спровоцировать обезвоживание, или пытаться «расходиться».
По его словам, при опьянении важно прекратить пить, лечь на бок, пить воду мелкими глотками и обеспечить доступ воздуха. Если же начинаются многократная рвота, судороги или потеря сознания, нужно немедленно вызвать скорую помощь.
Невропатолог Ярослав Пустынников предупредил, что алкоголь вредит сердечно-сосудистой системе, вызывая спазм артерий, нарушение ритма сердца, повышение давления и хрупкость сосудов, что увеличивает риск инсульта. Запойный режим наиболее опасен, так как вызывает резкие колебания тонуса сосудов и риск разрыва артерий, что может привести к геморрагическому инсульту.
Как сообщает Life.ru, безопасной дозы алкоголя нет. Любые его количество вредит здоровью. Риск для здоровья начинается с первых граммов. Алкоголь особенно опасен для сердечно-сосудистой системы, повышая давление и риск фибрилляции предсердий.
Врач-эндокринолог Олег Нанкин рассказал об опасности алкоголя в жаркую погоду. Употребление алкогольных напитков на солнце или во время активности увеличивает риск теплового удара. Симптомы перегрева могут быть ошибочно приняты за опьянение, передает «Царьград».