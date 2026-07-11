Мифы о быстром вытрезвлении: нарколог объяснил, как не навредить себе

Волшебного способа мгновенно протрезветь не существует, так как алкоголь должен пройти естественный путь переработки печенью. Об этом «Газете.Ru» рассказал психиатр-нарколог Сергей Литков, отметив, что при нарушении координации, спиртное уже влияет на ЦНС, и прогулка или кофе тут не помогут.