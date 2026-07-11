В Волгограде нашли незаконную «врезку» в водовод у экс-сотрудника «Концессий»

Во время рейда в поселке ВПЭЛС Ворошиловского района Волгограда коммунальщики обнаружили незаконную «врезку» в водовод. Их удивлению не было предела, когда во дворе они увидели поливающего цветы неоплаченной водой бывшего начальника службы экономической безопасности, режима и охраны «Концессий водоснабжения». Из компании его уволили по статье, а в «Концессиях теплоснабжения» он с мая числится на больничном.