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На Кубани начали продавать мобильные НПЗ на фоне дефицита топлива

На фоне проблем с топливом в Краснодарском крае на онлайн-площадках появились предложения о продаже мобильных нефтеперерабатывающих заводов.

Источник: Avito

Мощность такого оборудования составляет 35 кВт, а его минимальная цена начинается от 8,8 млн рублей. Наиболее дорогие установки способны перерабатывать до 100 кубических метров сырья ежесуточно.

Количество таких объявлений пока невелико — на весь регион зафиксировано всего несколько предложений. Ценовой диапазон варьируется от 8,8 до 16 миллионов рублей. Согласно заявлениям продавцов, мини-НПЗ могут перерабатывать до 1000 кубометров нефти в сутки и производить различные виды топлива, включая бензин и дизель.

Важно отметить, что приобретение подобных установок частными лицами законодательно запрещено. Деятельность по переработке нефти находится под строгим государственным контролем. Запуск такого оборудования без разрешения, например, на дачном участке или в поле, может повлечь за собой уголовную ответственность.

Легальное использование мини-НПЗ доступно исключительно юридическим лицам, которые прошли процедуру сертификации, получили необходимые экологические заключения и лицензии от Ростехнадзора.