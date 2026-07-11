На Кубани начали продавать мобильные НПЗ на фоне дефицита топлива

Количество таких объявлений пока невелико — на весь регион зафиксировано всего несколько предложений. Ценовой диапазон варьируется от 8,8 до 16 миллионов рублей. Согласно заявлениям продавцов, мини-НПЗ могут перерабатывать до 1000 кубометров нефти в сутки и производить различные виды топлива, включая бензин и дизель.