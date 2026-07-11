Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор запретил купаться на четырех пляжах в Казани

Лето в разгаре, и многие ищут места, где искупаться можно без риска для здоровья.

Источник: Аргументы и факты

Роспотребнадзор Татарстана опубликовал свежие данные по качеству воды в местах массового отдыха.

По состоянию на 9 июля санитарно-эпидемиологические заключения получили 13 из 24 заявленных пляжей. В их числе — пляж в Заинске, городские пляжи Елабуги, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Чистополя и Зеленодольска, а также зоны отдыха в Буинском, Алькеевском, Бугульминском районах и Камском Устье.

В столице республики картина иная. Специалисты не рекомендуют купаться на четырёх казанских пляжах: «Большое Лебяжье», «Нижнее Заречье», «Локомотив» и «озеро Глубокое» — вода там пока не соответствует гигиеническим нормативам.

Роспотребнадзор проводит мониторинг каждые десять дней, а обновлённые данные публикует на своём сайте еженедельно. Купаться лучше только в проверенных местах, где есть официальное разрешение.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше