Роспотребнадзор запретил купаться на четырех пляжах в Казани

Роспотребнадзор Татарстана опубликовал свежие данные по качеству воды в местах массового отдыха.
По состоянию на 9 июля санитарно-эпидемиологические заключения получили 13 из 24 заявленных пляжей. В их числе — пляж в Заинске, городские пляжи Елабуги, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Чистополя и Зеленодольска, а также зоны отдыха в Буинском, Алькеевском, Бугульминском районах и Камском Устье.
В столице республики картина иная. Специалисты не рекомендуют купаться на четырёх казанских пляжах: «Большое Лебяжье», «Нижнее Заречье», «Локомотив» и «озеро Глубокое» — вода там пока не соответствует гигиеническим нормативам.
Роспотребнадзор проводит мониторинг каждые десять дней, а обновлённые данные публикует на своём сайте еженедельно. Купаться лучше только в проверенных местах, где есть официальное разрешение.