Киберполицейские ЕАО спасли пенсионерку от потери 1,4 млн рублей

Сотрудники киберполиции УМВД России по Еврейской автономной области предотвратили хищение 1,4 млн рублей у 68-летней жительницы Биробиджана.
Как сообщили в ведомстве, пенсионерке в мессенджере позвонил неизвестный, представившийся сотрудником компании по установке домофона. Он сообщил, что для начала работ необходимо назвать код из СМС.
После этого мошенники продолжили разговор по отработанной схеме. Женщине заявили, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» якобы взломан, а затем убедили включить трансляцию экрана телефона для «проверки» устройства.
Злоумышленники узнали, что у пенсионерки есть деньги на счетах, и стали убеждать ее перевести сбережения на так называемый «безопасный счет». Для запугивания они заявили, что иначе женщине грозит ответственность за помощь террористическим организациям.
Испугавшись, биробиджанка сняла в банке все накопления — 1,4 млн рублей — и отправилась домой на такси.
Однако благодаря информации, полученной сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, автомобиль удалось остановить сотрудникам Госавтоинспекции.
Пенсионерка до последнего не понимала, почему ее остановили. Даже в отделе полиции она сначала отказывалась верить, что стала жертвой мошенников. Позже женщина осознала ситуацию и поблагодарила правоохранителей за сохраненные деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».