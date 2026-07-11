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Врач разрушил главные мифы о лечении больного горла

Фониатр Рудин: Шепот при боли в горле вреднее обычного разговора.

Источник: Комсомольская правда

При боли в горле и потере голоса шепот может оказаться гораздо вреднее обычного разговора. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил известный врач-отоларинголог и фониатр Лев Рудин.

По словам эксперта, тихая речь оказывает серьезное травматичное воздействие на голосовые складки. Без звучного голоса они начинают буквально тереться друг о друга, что приводит к дополнительным повреждениям. При осиплости или кашле врач настоятельно рекомендует соблюдать полное молчание. Если же сказать что-то необходимо, стоит использовать свой обычный, естественный голос.

Также Рудин опроверг популярный миф о пользе горячего молока. Этот продукт провоцирует выработку обильной слизи, которая становится идеальной питательной средой для размножения микроорганизмов. Опасен для связок и алкоголь. Несмотря на обманчивый эффект «разогрева», он снижает самоконтроль, что лишь ухудшает состояние.