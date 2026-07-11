Врач разрушил главные мифы о лечении больного горла

По словам эксперта, тихая речь оказывает серьезное травматичное воздействие на голосовые складки. Без звучного голоса они начинают буквально тереться друг о друга, что приводит к дополнительным повреждениям. При осиплости или кашле врач настоятельно рекомендует соблюдать полное молчание. Если же сказать что-то необходимо, стоит использовать свой обычный, естественный голос.