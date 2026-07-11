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В Прикамье после подтопления села пропала женщина

После продолжительных сильных дождей в Чусовском округе вышли из берегов реки Москалевка, Каменка, Бобылевка и Кын. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, в результате было повреждено три моста, в том числе дорога на въезде в село Кын, подтоплено семь домов и семь приусадебных участков. «По информации местных жителей, под потоки воды попала женщина. Идут поисковые работы», — пояснил глава региона. Господин Махонин отметил, что в данный момент на въезде в село ведется восстановление дорожного полотна — для обеспечения проезда тяжелой техники.

После продолжительных сильных дождей в Чусовском округе вышли из берегов реки Москалевка, Каменка, Бобылевка и Кын. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, в результате было повреждено три моста, в том числе дорога на въезде в село Кын, подтоплено семь домов и семь приусадебных участков. «По информации местных жителей, под потоки воды попала женщина. Идут поисковые работы», — пояснил глава региона. Господин Махонин отметил, что в данный момент на въезде в село ведется восстановление дорожного полотна — для обеспечения проезда тяжелой техники.

В Кын направлены дополнительные силы краевой службы спасения, развернута аэромобильная группировка ГУ МЧС по Пермскому краю. Всего привлечено более 80 человек и 30 единиц техники. В готовность приводятся силы и средства резерва — 100 человек и 10 единиц техники.

«В зону подтопления попал ряд энергообъектов. Для обеспечения безопасности жителей временно ограничена подача электроэнергии. Аварийно-восстановительные бригады “Россети Урал” находятся на месте и осуществляют мониторинг обстановки. После схода воды они приступят к поэтапному возобновлению подачи электроэнергии», — сообщил губернатор.

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