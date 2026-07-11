В Прикамье после подтопления села пропала женщина

После продолжительных сильных дождей в Чусовском округе вышли из берегов реки Москалевка, Каменка, Бобылевка и Кын. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, в результате было повреждено три моста, в том числе дорога на въезде в село Кын, подтоплено семь домов и семь приусадебных участков. «По информации местных жителей, под потоки воды попала женщина. Идут поисковые работы», — пояснил глава региона. Господин Махонин отметил, что в данный момент на въезде в село ведется восстановление дорожного полотна — для обеспечения проезда тяжелой техники.